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Cinayet zanlısı abisi çıktı!

Küçükçekmece'de ava gittiği boş arazide Yaşar A'nın öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:36
Cinayet zanlısı abisi çıktı!

Alınan bilgiye göre, 18 Ocak'ta Küçükçekmece gölü civarındaki boş arazide ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Yaşar A'ya ait olduğunu belirledi.
Çevrede teknik çalışma başlatan ekipler, olay günü cesedin bulunduğu alanda sinyal veren cep telefonlarını incelemeye aldı. Bölgede Altın'ın ağabeyinin cep telefonunun sinyalinin bulunması üzerine ağabey Şenol A'nın da aralarında bulunduğu aile üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.

BÖLGEDEN KOŞARAK UZAKLAŞMIŞ

Bölge civarındaki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, olay günü Yaşar A'nın ava çıktığını, bir süre sonra peşinden ağabeyinin aynı bölgeye gittiğini, yaklaşık 20 dakika sonra ağabeyin bölgeden koşarak uzaklaştığını tespit etti.
Emniyetteki ifadesinde ağabey Şenol A. suçlamaları kabul etmezken, güvenlik kamera görüntüleri üzerine "O bölgede bir işim vardı. Kardeşimi orada görmedim." dediği öğrenildi.
Öte yandan Yaşar A'nın ava gittiği tüfekle öldürüldüğünün değerlendirildiği, tüfeğin olay yerinde bulunamadığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ağabey Şenol A. tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:36
  1. istanbul
  2. Küçükçekmece
  3. cinayet

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