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Yerel Cinayet şüphelisi yurtdışına kaçacaktı: Bağcılar’da katletti Çeşme’de enselendi
Yerel

Cinayet şüphelisi yurtdışına kaçacaktı: Bağcılar’da katletti Çeşme’de enselendi

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Cinayet şüphelisi yurtdışına kaçacaktı: Bağcılar’da katletti Çeşme’de enselendi

Bağcılar'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, İzmir'in Çeşme ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Kemalpaşa Mahallesi'nde B.E.D'nin (20) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden birinin ateş açması sonucu göğsünden ve bacaklarından yaralanan B.E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Teknik inceleme ve saha çalışmaları sonucu motosikletin arkasında bulunan ve silahla ateş ettiği belirlenen şüphelinin H.Y. (23) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, 28 Ekim'de İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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