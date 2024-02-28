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Yerel Cinayet şüphelisi mağaradan çıktı
Yerel

Cinayet şüphelisi mağaradan çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 16:17:00 -
Cinayet şüphelisi mağaradan çıktı

Adıyaman'da iki kişiyi aradığı gerekçesiyle aranan cinayet şüphelisi saklandığı mağarada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkuyu köyünde eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu vurarak olay yerinden kaçan Kasım A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin olayın yaşandığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir mağarada saklandığını belirledi.

Kasım A. ile olayla ilgili 7 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Taşkuyu köyünde 27 Ocak'ta, eşi ve bacanağıyla tartışan Kasım A, yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaralamıştı.
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Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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