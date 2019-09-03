Cinayet sanığına ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu

Kayseri’de iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada bir kişinin kalp krizi yüzünden vefat etmesinin ardından taziyeye giden Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros’u 15 kurşunla öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanık hakkında ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için beklenen rapor geldi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin tam olduğu öğrenildi.

Tartışmada kalp krizinden ölmüştü

Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde 2 Ekim akşam saatlerinde hayvancılıkla uğraşan R.Y. (62) ve Ş.B. (68) arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile R.Y. fenalaştı. R.Y., ambulansla Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada göğsüne darbe alan R.Y.’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgaya karışan Ş.B., tutuklandı.

Taziyede dernek başkanı cinayete kurban gitti

Olaydan bir gün sonra R.Y.’nin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Kavgaya karışan Ş.B.’nin akrabası Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, taziye ve R.’Y.’nin cenazesi için Yenişehir Mahallesi’ndeki camiye gitti. Kalp krizinden hayatını kaybeden R.Y.’nin yeğeni C.Y., cami avlusunda taziyeye gelmesine sinirlenerek, yanındaki tabanca ile Barbaros’u yaraladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Barbaros tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülendavanın dördüncü celsesinde tutuklu sanık C.Y. ile öldürülen Barbaros’un şikayetçi yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

Sanığınceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun geldiği öğrenildi.

Mahkeme başkanı, sanık C.Y.’nin akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin tam olduğuna dair raporu okuyup dosyaya ekledi. Sanık C.D. ‘Diyeceğim herhangi bir şey yok’ derken, sanığın avukatı raporun eksik olduğunu ve yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık avukatının yeni rapor talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Kasım ayına erteledi.