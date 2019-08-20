0553 313 94 23

Cinayet hükümlüsü kullandığı kamyonda yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi

20 Ağustos 2019 Salı 13:18
Cinayet hükümlüsü kullandığı kamyonda yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, rutin kontroller sırasında plakasız bir kamyonu durdurdu.

Ekiplerce Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan kamyon sürücüsü Ş.Y. (45) hakkında, Bilecik'te işlenen cinayete ilişkin 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:18
  1. cinayet
  2. hükümlü
  3. karamürsel
  4. Kocaeli
  5. yakalama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    1. Günün ilk yarısında endekslerin..
    2. Dev petrol arama platformu "Scarabeo..
    3. Denizli’deki restoranda çıkan yangında..
    4. Günün ilk yarısında şehir..
    5. İsmail Kartal: "Eksiklere rağmen iyi..
    6. Borsa ilk yarıda yükseldi
    7. Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
    8. Büyükşehir’den Konya genelinde..
    9. Çalınan su motorunu jandarma buldu
    10. Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları..
    11. Eskişehirspor’da istifa eden Osman Taş..
    12. ANALİZ - İsrail sağında bölünme..
    13. Köyde sarıkız örümceği alarmı
    14. Borsada günün ilk yarısı (2)
    15. Anadolu Efes’te Moerman şoku
    16. Borsada günün ilk yarısı (1)
    17. Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yeni..
    18. Kaynak yapılan kamyonun kasası cayır..
    19. YSK’de 3’üncü oldu, ilahiyat seçti!..
    20. Devrilen traktörden yara almadan çıktı
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz