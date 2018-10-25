Cinayet firarisi ’Arap Metin’ enselendi

Bayındır’a 13 kilometre uzaklıktaki Buruncuk Mahallesi muhtarlığı için eski adaylardan Halim Hoşol, salı günü saat 22.00 sıralarında otomobilinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Hoşol’un cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

ÖLEN KİŞİ 2004'DEKİ SEÇİMLERDE MUHTAR ADAYINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, cinayet şüphelisi olarak ölen Hoşol ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen ’Arap Metin’ olarak tanınan Metin Ö.’yü aramaya başladı. Metin Ö., kısa süre içerisinde de jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan seçimde muhtar adayı olup kaybeden Halim Hoşol, kazanan aday Muharrem Ödemişlioğlu’nu (50) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edilmişti.