“Çınarköy’ün kaderi DSİ’nin elinde”

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Çınarköy'ün tarihi bir köy olduğunu ifade eden Çınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban, "Çınarköy, Osmanlı Devleti’nden önce kurulan 1000 yıllık tarihi bir köydür. Ben de 2 dönemdir Çınar Mahallesi Muhtarı olarak görev yapmaktayım. Çınarköy'ün nüfusu 1.500'dür. Köyümüz geçimini tarımdan sağlamaktadır. Toplam büyüklüğü 2 bin 400 hektar olan tarlalarımızda sadece kayısı yetiştirilmektedir. DSİ, 2015 yılında Çınarköy Göleti için ihale yaptı. 2016 yılında göletin inşaatına başlandı. Daha sonra proje tasfiye edildi ve 2021 yılında tekrar ihaleye çıktı. İkmal ihalesini kazanan firma da belli bir zaman sonra işi yarım bıraktı. Projenin fiziki seviyesi yüzde 80'e kadar geldi. Hatta sulama projesi de bittiği halde gölet inşaatı bitmediği için sulama yapılamıyor. Biz Çınarköy sakinleri olarak Çınarköy Göleti’nin bitmesini büyük bir hasretle bekliyoruz. Bugüne kadar Darende'deki Tohma Vadisi'nin yeraltı sularından motor pomplarla su çekerek tarlalarımızı suluyorduk. Ancak son yıllarda elektrik maliyetleri bizi zor durumda bıraktı. Bu yıl sadece elektrik faturalarına 2,5 milyon TL ödedik” dedi.

Kayısılar heba olmasın

Çınarköy'ün okuryazar oranının yüksek olduğunu söyleyen Çoban, “Köyümüzden çıkıp yüksek tahsil yaparak önemli mevkilere gelenler bile köylerindeki kayısı bahçeleriyle yakından ilgileniyorlar. Çınarköy Göleti’nin inşaatı biterse ve 2 bin 400 hektar tarım arazisi sulamaya açılırsa tarımsal verim artar, köyümüz göç alır ve yüksek fiyatlarda elektrik faturası ödemeyiz. Bugüne kadar yaklaşık 200 milyon TL harcanan gölet ve sulama projesine 50 milyon TL daha harcansa köyümüzün geleceği kurtulur. Şu anda Çınarköy'ün kaderi DSİ'nin elindedir. DSİ Genel Müdürlüğü’nün ve DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü’nün Çınarköy için fedakârlık yapmasını istiyoruz. Bizim devletimizle bir sorunumuz yok. Artan enerji maliyetlerinden dolayı çiftçilerin köyümüzden göç etmesinden ve kayısı bahçelerimizin heba olmasından endişe ediyoruz. Biz Çınarköy'ün tarımda daha verimli bir köy olması için canla başla çalışıyoruz. Yeter ki devlet yetkililerimiz bizim sesimizi duysun” diye konuştu.