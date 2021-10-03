Çınar’ın Kadınları kreasyon hazırlığında

Yaptıkları çalışmalar ve diktikleri ürünlerle dikkatleri üzerine çeken İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Dikim Evi Atölyesi’nin yetkilileri geçtiğimiz günlerde ünlü tasarımcı Özlem Süer’in İstanbul’daki atölyesine davet edilmişti. Kadınların iş ve sosyal hayatına katkıda bulunmak adına her meslek grubunda kadının yerinin ve öneminin altını çizen İzmit Belediyesi, dikim atölyesiyle de farklılığını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Yeni sezonda moda olması beklenen ve ekim ayında lansmanı yapılacak olan kreasyonlar için üretim heyecanına ortak olan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Dikim Evi çalışanları, etkileyici tasarımlar hazırlıyor. İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Dikim Evi’nin üretken kadınları, ünlü tasarımcı Özlem Süer’in yeni sezon lansmanı öncesinde aralıksız çalışıyor.