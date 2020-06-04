  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çınar’da yaban domuzları nohut tarlasına dadandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaban domuzları, nohut tarlalarına dadanarak zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:02:19 -
Çınar’da yaban domuzları nohut tarlasına dadandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaban domuzları, nohut tarlalarına dadanarak zarar verdi.


Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde yaban domuzları, nohut tarlasına girdi. Çevrede bulunan çobanlar tarafından fark edilen domuz, vatandaşların bağırması üzerine su kanalına atlayarak tarladan uzaklaştı.


Çiftçi Mehmet Şerif Temiz, son zamanlarda köyde bulunan tarlalarına yabani domuzlar dadandığını söyledi. Temiz, "Ekinlerimize zarar veriyorlar. Çiftçilerin yaban domuzlarına karşı tedbir almaların gerekir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı