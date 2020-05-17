Çınar’da balaban kuşu görüntülendi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde doğada nadir olarak görülen balaban kuşu görüntülendi.

Çınar’a bağlı Ballıbaba köyünde balaban kuşu görüldü. Sabah uyanan Cengiz Şen evinin bahçesinde yeşilliklerin arasında balaban kuşunu görünce şaşırdı. Köylerinde ilk defa bu tür bir kuş gördüklerini kaydeden Şen, "Köyde kimse bu kuşu görmemiş. Birkaç fotoğraf çektik ve sonra bıraktık. Uysal bir kuştu" dedi.

Balaban kuşu ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, kuş türünün genellikle seviyesi belli düzeyde kalan ve sığlık oluşturan yoğun bitki ve sazlık ortamlarda yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Satar, "Yapılan yayınlara ve kuş çalışmalarına göre, bataklık ve yoğun bitki örtüsü ile çevrili ovalık alanlar, insan eliyle ya da doğal oluşmuş kanalların yoğun sazlıklarla belirlenmiş güvenli ortamında saklanabilirler. Ara sıra saz kesimlerinin yapıldığı alanlarda görülseler de normalde sık sazlıklarda sessiz bir yaşam sürerler. Delta ve su kanallarının denizle buluştuğu alanlarda tuzluluk oranları yüksek suları tolere edebilir. Havanın dondurucu olduğu zamanlarda aç balabanları tatlı su olan yerlerde av ararken görmek şaşırtıcı olmaz. Daha küçük olan benzer türü ise tehlikededir. Bu tür kuşlara zarar verilmemesi gerekir. Bu tür kuşlar doğal denge açısından çok önemlidir. Güneydoğu’da sulak alanların artması nedeniyle buralarda da çok görülmeye başlandı. Büyük, tıknaz, kahverengi bir kuştur. 69–81 santimetre uzunluğunda ve 100–130 santimetre kanat uzunluğu bulunur" dedi.