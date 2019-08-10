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Çınarcık Devlet Hastanesine 6 yeni poliklinik açıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Camal Yalçın, ihtiyaç doğrultusunda yeni polikliniklerin hizmete başlayacağının müjdesini verdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
Çınarcık Devlet Hastanesine 6 yeni poliklinik açıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Camal Yalçın, ihtiyaç doğrultusunda yeni polikliniklerin hizmete başlayacağının müjdesini verdi.


Yalova’nın Çınarcık ilçesinde günden güne büyüyen sağlık alanında yenilikler sürüyor. Yalova merkezden sonra en çok hasta kabul işlemi yapan Çınarcık Devlet Hastanesinde yeni polikliniklerin açılacağı müjdesi geldi. Müjdeyi veren Çınarcık Devlet Hastanesi Başhekimi Camal Yalçın, vatandaşların sağlığına önem verdiklerini dile getirirken, ihtiyaç olan polikliniklerin bayramdan sonra hizmete gireceğini kaydetti. Faaliyete geçecek poliklinikler hakkında detaylar veren Yalçın, “Halkımızın istekleri doğrultusunda ve hastanemize gelen talepler neticesinde yeni polikliniklerimizi bayramdan sonra faaliyete geçiyoruz. Bu kapsamda Pazartesi Kulak Burun Boğaz, Salı Nöroloji-GETAT, Çarşamba Göğüs Hastalıkları, Perşembe Cildiye, Cuma GETAT polikliniklerimiz halkımızın hizmetinde olacaktır. Ayrıca her gün genel cerrahi polikliniğimiz de vatandaşlarıma açık olacaktır. Her geçen gün büyüyen hastanemizde vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını tedavi edebilmek için çalışmalarımız her zaman sürecek” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
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