İsrail'in hedefi Müslüman kimliği: Bazıları Türk eseri olan 316 tarihi miras yok edildi!

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail ordusunun iki yıl boyunca Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yürüttüğü saldırıların, Filistin'in kültürel mirasında büyük bir yıkıma yol açtığını açıkladı. Hayik, İsrail'in tarihi alanlara sistematik olarak el koyduğunu ve bu durumun alanların geniş ölçüde tahrip edilmesiyle sonuçlandığını belirtti.

Filistinli Bakan Hayik, İsrail'in iki yılda Gazze ve Batı Şeria'da 316 tarihi ve arkeolojik alanı tahrip ettiğini, bu saldırıların Filistin kimliğini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde olduğunu belirtti.

Bakan Hayik, saldırılar sırasında toplamda 316 arkeolojik ve tarihi alanın tamamen veya kısmen tahrip edildiğini vurgulayarak, bu eylemlerin "Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde" olduğunu kaydetti.

Büyük Ömeri Camisi ve Sebastiya tehlikede

Tahrip edilen tarihi eserler arasında, Gazze Şeridi'nin en eski ibadethanelerinden biri olan ve 1400 yıllık geçmişiyle Gazze kentinin simgelerinden Büyük Ömeri Camisi de bulunuyor. Hayik, Nablus'un kuzeyindeki Sebastiya bölgesinde binlerce dönümlük arkeolojik arazinin de gasbedildiğini dile getirdi.

Filistin kimliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturan bu yıkımın önlenmesi için uluslararası müdahale çağrısı yapan Hayik, Bakanlığın, Sebastiya beldesinin "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınması için UNESCO ile işbirliği yaparak başvuruda bulunduğunu duyurdu. Hayik, saldırılardan zarar gören Büyük Ömeri Camisi başta olmak üzere bazı alanların onarımı için de bağışçı ülkelerle projeler yürütmeye başladıkları bilgisini paylaştı.

Filistin'in yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunma iradesine vurgu yapan Bakan Hayik, bu yılki Noel kutlamalarının "özel bir sembolizm" taşıdığını belirtti. Beytüllahim'in iki yıl aradan sonra ilk kez sokaklarını yeniden süslemeye başladığını aktaran Hayik, hazırlıkların bayram atmosferini güçlendirmeyi ve turizm hareketliliğini canlandırmayı amaçladığını söyledi.

Hayik, turizm hareketliliğinde "olumlu göstergeler" bulunduğunu ve Noel'in, zor koşullara rağmen kente yeniden umut kattığını ifade ederek, "İçimize kapanamayız, yaşamalı ve devam etmeliyiz; çünkü yaşam ve devam etmek varlığımızın temelidir" mesajını verdi.

Orta Doğu Haber