İstanbul’da korkutan zehirlenme dalgası: Bir ayda 60 kişi hastanelik oldu

'CİDDİ KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GİRDİLER' Geçtiğimiz hafta aynı aileden 3 kişinin zehirlendiğini aktaran Dr. Güngör Sitar, "Bu konuda özellikle bilgi vermek isterim. Çünkü hasta olan ailemizin babası toplamış mantarları. Kendisinin anlattığı bize, normalde hep topladığı yermiş. Beyaz mantarlardı. Birkaç tanesi hafif sarımsıydı şeklinde bir anamnez verdi bize. Biz de bunu bilimsel bilgilerimizle eşleştirdiğimizde amanita olduğunu düşündük. Çünkü amanita kültür mantarına çok benzer. Erişkin formları biraz daha sarıya çalar. Şapkasının altında da ufak bir eteğimsi yapısı vardır. Normal diğer mantarların da yanında üreyince aynı mantardan olduğunu varsayarak tüketmişler. Bu mantar çok tehlikelidir. Zaten hastalarımızın seyri de çok ağır oldu. Bu hastaları acil servise geldiğinde hemen müdahil olup diyalize aldık. Diyalize almamıza rağmen ikinci gün genel durumları kötüleşmeye devam etti. Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, nakile kadar ulaşabiliyor. Bu hastalarımızda da öyle oldu. Ciddi karaciğer yetmezliğine girdiler. Hastalardan biri genç 22 yaşındaydı. Onu herhangi bir durumda ciddi karaciğer yetmezliği olduğunda nakil olabileceği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirdik. Diğer hastamızı da aileyi, babasını da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdik. Kadın hastayı da biz takip ettik. Çünkü; yoğun imkanlar seferber etmek gereken hastalardı. Diğer hastanelerden bu amanita türüne özgün ama toksin ismindeki toksine antidot olarak üretilen bir ilaç var. Legalon isminde onu temin ettik. Açıkçası tüm tuşlara bastık bu hastaları kurtarabilmek için. Hastalarımızı sonra tabii tekrarlayan diyalizlere de aldık. Hastalarımız tedavilere yanıt verdiler. Geçtiğimiz bir ay içinde 50 ila 60 hasta diyebilirim. Bunların hemen hepsini diyalize aldık. Bazılarını tek diyaliz, bazılarını iki diyalizle kurtardık. Bazıları işte geçtiğimiz hafta yaşadığımız hastalar gibi biraz ağır seyretti. Birçoğu aslında tedaviye yanıt verdi. Ama şu bir gerçek ki bu hastalar tedaviye ulaşamasaydı hayati risk mutlaka yaşayacaklardı" diye konuştu. 'SEPETTE AÇIKTAN SATILAN MANTARLARIN TÜKETİLMEMESİ LAZIM' Güngör Sitar, "Özellikle açık hava pazarlarında aldığımız mantarlarda da eğer tezgahın üzerine yığılı vaziyette ise üzerinde bir paketlenme, etiket, ürünle ilgili bir bilgi yoksa ya da direkt sepette açıktan satılmış kişilerin bizzat topladığı mantarlarda bunların kesinlikle tüketilmemesi lazım. Kendimiz bizzat da kesinlikle tüketmemeliyiz. Bu mantarlar çok karışabiliyor diğerleriyle. İyi bir mikolog (mantar uzmanı) sadece görünüşüyle değil, dokusuyla, kokusuyla, hatta kırılganlığıyla ancak bunları ayırt edebilir. Eğer bizden biri ya da toplayanlardan biri böyle biri değilse bu işe hiç girmemekte fayda. Anadolu yakasında Taşdelen, Aydos Ormanı, Beykoz ve Şile'de ormanlarda özellikle insanların çok çok toplayarak geldiğini görüyorum. Bu bölgede şimdi mevsimde özellikle şu an biraz daha ılıman seyrettiği için mantar popülasyonunda artış var. Dolayısıyla zehirlenme vakalarında da artış görüldü. Zaten geçtiğimiz haftalarda ciddi sıkıntılar yaşayan çeşitli haberler de duyduk. O yüzden bu konuda koruyucu olmak adına kültür mantarı dışında, kesinlikle açık havadan toplanmış, toplanma şüphesi olan bir mantarı tüketmememiz gerekiyor" dedi.