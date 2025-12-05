  • İSTANBUL
Ekonomi Anlaşma imzalandı: THY'den Afrika deviyle güç birliği
Anlaşma imzalandı: THY'den Afrika deviyle güç birliği

Anlaşma imzalandı: THY'den Afrika deviyle güç birliği

TÜRK Hava Yolları (THY), Güney Afrika'nın önde gelen havayolu şirketi South African Airways ile 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak ortak uçuşları kapsayan kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.

Cenevre’de düzenlenen törende, anlaşma metni Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile South African Airways CEO’su John Lamola tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında; South African Airways’in Johannesburg – Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls ve Mauritius hatlarında, Türk Hava Yolları’nın ise İstanbul – Johannesburg, Cape Town, Durban, Frankfurt, Paris ve Londra parkurlarında karşılıklı kod paylaşımı yapılabilecek.

YOLCULARA SEYAHAT OLANAKLARI SUNACAĞIZ

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “İmzalanan anlaşmayla iki ülke bayrak taşıyıcıları olarak, misafirlerimize daha kapsamlı seyahat olanaklarından yararlanma imkânı sunuyoruz. Bu iş birliğimizin yalnızca ticari alanda kalmayıp; ülkelerimiz arasındaki köklü kültür-turizm ilişkilerine de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

ANLAŞMA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

South African Airways CEO’su John Lamola ise “South African Airways, imzalanan bu anlaşmayı yolcularımız için güvenilir ve rekabetçi hava ulaşımını genişletme yolunda atılmış stratejik bir adım olarak görmektedir. Türk Hava Yolları, saygın bir küresel havayolu şirketidir ve bu iş birliği, Afrika ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtmaktadır. Bu iş birliği, turizmi, ticareti ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemede önemli bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

