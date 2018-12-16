Çin zulmü mezar taşlarına uzandı!

Doğu Türkistanlı Müslüman Türklere uyguladığı zulmü, son yıllarda dayanılmaz boyutlara ulaştıran Çin yönetiminin yeni bir uygulaması daha gün yüzüne çıktı. Doğu Türkistan’da hayatını kaybeden Müslümanların mezar taşlarında bulunan dini yazıları zorla kaldırtan Çin yönetimi, söz konusu yazıların bundan sonra Çince olarak yazılmasını zorunlu hale getirdi.

İnsanlık dışı uygulamalara bir yenisi daha eklendi

Camilerin kapatıldığı, çocuklara Müslüman ve Türk isminin koyulmasının yasak olduğu, milyonlarca insanın ‘Nazi’ kamplarını andıran kamplarda zorla tutulduğu Doğu Türkistan’da uygulanan insanlık dışı engellemelere bir yenisi daha eklendi.

Mezar taşlarına Çince yazılması zorunluluğu

Doğu Türkistan’daki mezar taşlarında bulunan dini yazıların kaldırıldığı ve yerine Çince ile yazıların yazılmasının zorunlu hale getirildiği öğrenildi. Zalim Çin yönetiminin bu yeni uygulaması ise Doğu Türkistan’dan iltica edenler sayesinde öğrenildi. Özellikle son 2 yıldır bölgeden hiçbir haber alınamazken, daha önce Doğu Türkistan’da yaşadığını ifade eden bir Moğolistan vatandaşının sosyal paylaşım sitelerinde, “Burada azınlıkların mezar taşlarının Han stilinde yapılması zorunlu kılındı. Mezar taşlarında artık Çince yazılar bulunması gerek. Eski mezar taşları da boyanarak ve kaldırılarak düzeltiliyor” şeklinde paylaşım yapması gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Bulgar zulmünü hatırlattı

1989 yılında Bulgaristan Komünist Partisi tarafından Türklere uygulanan zulüm esnasında Bulgarlar tarafından getirilen mezar taşı uygulamasını hatırlatan zalimlik ile bölgede yaşayan Türk-İslam kültürünü yok etmek isteyen Çin yönetimi, milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslümanı kamplarda asimile ederek, değerlerini yok etmek istiyor.