Çin, yurt dışına kaçırılan 1800 tarihi eseri geri aldı

Aynı toplantıdan verilen bilgilere göre, geçen 10 yıl içinde Çin yabancı ülkelerle kültürel değişimi aktif şekilde yaparak, şu ana kadar kültür, tarihi eser koruma ve turizm alanlarında 157 ülke ile iş birliği sözleşmeleri imzaladı. Özellikle tarihi eserlerin yasa dışı yolla sınır dışına çıkarılması ve ülkeye sokulmasını önleme konusunda 25 ülke ile iş birliği yapılıyor.

Geçen 10 yıl içinde Çin, diğer ülkelerin desteği altında gerek yurt içi, gerekse yurt dışında 500 tarihi eser sergisi düzenledi. Çin, 6 ülkede 11 sitede tarihi kalıntıları koruma projesine katılırken, 24 ülke ile 44 kez ortak arkeoloji çalışması yürüttü, ayrıca bin 800’den fazla tarihi eserin Çin’e geri götürülmesini sağladı.