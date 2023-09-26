  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Örnek olmak istedi milyarder oldu!: O tarla mahsul değil para topluyor! öyle bir şey ekti ki sonuç şok etti

Herkes bu haberi konuştu! Çirkin iftira ellerinde patladı: Gerçek ne ortaya çıktı!

Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

İslam karşıtları durmuyor! İsveç'te camiyi kundakladılar

Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra TB3'te dünya gündemine damga vuracak! Türkiye, Amerika ve İsrail! Bakalım ilk kim yapacak?

Belgeli itiraf: Irkçı hesabın arkasından Özdağ çıktı!

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş'ten bomba tavsiye

Bu kuralları mutlaka uygulayın! Kiraladığınız araçla kaza yaparsanız ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı! İlkokullarda yeni dönem

iPhone 15 Pro Max şoku! Cihazda büyük sorun
Kültür - Sanat Çin, yurt dışına kaçırılan 1800 tarihi eseri geri aldı
Kültür - Sanat

Çin, yurt dışına kaçırılan 1800 tarihi eseri geri aldı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 22:37:00 -
Çin, yurt dışına kaçırılan 1800 tarihi eseri geri aldı

Çin Devlet Basın Ofisi bugün başkent Beijing’de düzenlediği basın toplantısında “İnsanlığın Kader Birliği: Çin’in Öneri ve Eylemleri” adlı beyaz kitabı tanıttı. Basın toplantısında verilen bilgilere göre, Çin yabancı ülkelere kaçırılan bin 800’den fazla tarihi eseri ülkeye geri getirdi.

Aynı toplantıdan verilen bilgilere göre, geçen 10 yıl içinde Çin yabancı ülkelerle kültürel değişimi aktif şekilde yaparak, şu ana kadar kültür, tarihi eser koruma ve turizm alanlarında 157 ülke ile iş birliği sözleşmeleri imzaladı. Özellikle tarihi eserlerin yasa dışı yolla sınır dışına çıkarılması ve ülkeye sokulmasını önleme konusunda 25 ülke ile iş birliği yapılıyor.

Geçen 10 yıl içinde Çin, diğer ülkelerin desteği altında gerek yurt içi, gerekse yurt dışında 500 tarihi eser sergisi düzenledi. Çin, 6 ülkede 11 sitede tarihi kalıntıları koruma projesine katılırken, 24 ülke ile 44 kez ortak arkeoloji çalışması yürüttü, ayrıca bin 800’den fazla tarihi eserin Çin’e geri götürülmesini sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23