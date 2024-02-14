Çin yönetimi ima etti! Windows'a Apple’a karşı rakip: yapay zeka işletim sistemi! Hakkında son gelişmeler neler?

Lenovo, Windows 11'e rakip olabilecek bir Yapay Zeka (AI) işletim sistemi geliştiriyor olabilir. Lenovo Group başkan yardımcısı ve Çin başkanı Liu Jun, yaptığı açıklamada, yapay zeka konusunda edindikleri deneyim sayesinde, bu yıl bir yapay zeka işletim sistemi yayınlamayı planladıklarını ima etti.

Bu hamle, şirketin geçen yıl yaptığı tam yığın zeka stratejisi duyurusunun ardından geldi ve Lenovo'yu sektörde "tam yığın zeka" düzenini tamamlayan ilk yapay zeka çözümü ve hizmet sağlayıcısı olarak konumlandırdı. Liu Jun, Lenovo'nun yeni yapay zeka işletim sisteminin, yapay zeka bilgisayarları ve kişisel aracılara odaklanarak çok terminalli ürünler etrafında inşa edileceğini söylüyor.

Peki yapay zeka bilgisayarı nedir?

Şirket bu yılın ilk yarısında bir dizi yapay zeka bilgisayarını piyasaya sürecek. Bu cihazlar, alıştığımız PC'lerden öte, kullanıcı ile etkileşime girebilen, çok modlu doğal dil etkileşimi yeteneklerine sahip, niyet anlama gibi yeteneklere sahip ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha doğru cevap veren bilgisayarlar olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO