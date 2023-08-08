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Dünya Çin yine yaptığı yapacağını! Tuvaletlere bile bakın hangi sistemi koydular
Dünya

Çin yine yaptığı yapacağını! Tuvaletlere bile bakın hangi sistemi koydular

Yeniakit Publisher
2023-08-08 14:15:00 -
Çin yine yaptığı yapacağını! Tuvaletlere bile bakın hangi sistemi koydular

Çin yüz tanıma sistemini neredeyse her alana dahil etti. Öyle ki umumi tuvaletler de bile bu sistem uygulanıyor.

Çin'in siber uzay düzenleyicisi Salı günü yaptığı açıklamada, teknolojinin aşırı kullanımı konusunda kamuoyunda dile getirilen endişelerin ardından, ülkedeki yüz tanıma teknolojisinin güvenlik yönetimini denetlemek için taslak kurallar yayınladığını söyledi. 

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), yüz tanıma teknolojisinin yüz bilgilerini işlemek için yalnızca belirli bir amaç ve yeterli gereklilik olduğunda ve sıkı koruyucu önlemlerle kullanılabileceğini söyledi. 

CAC yaptığı açıklamada, teknolojinin kullanımı için bireylerin rızasının da alınması gerektiğini belirtti. Bu tür yöntemlerin eşit derecede etkili olduğu durumlarda yüz tanıma yerine biyometrik olmayan kimlik belirleme çözümlerinin tercih edilmesi gerektiğini de ekledi. 

EN OLMADIK YERLERDE BİLE KULLANIYORLAR 

Biyometrik tanımlama, özellikle de yüz tanıma Çin'de yaygınlaşmaya başladı. 2020 yılında yerel medya, umumi tuvaletlerdeki tuvalet kağıdı dağıtıcılarını etkinleştirmek için yüz tanımanın kullanıldığını bildirmiş ve bu durum o dönemde hem kamu hem de düzenleyici kaygıları tetiklemiştir. 
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South China Morning Post'a göre, o zamandan beri birçok Çin mahkemesi ve yerel yönetim, yüz tanıma sisteminin aşırı kullanımı nedeniyle şirketler aleyhine karar verdi ve para cezasına çarptırdı. 

CAC'nin Salı günü açıkladığı taslak kurallara göre görüntü yakalama ve kişisel tanımlama cihazları otel odalarına, umumi banyolara, soyunma odalarına, tuvaletlere ve başkalarının mahremiyetini ihlal edebilecek diğer yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI İŞARETLERİ YER ALACAK 

Düzenleyici kurum, görüntü yakalama cihazlarının kamuya açık alanlara sadece kamu güvenliği amacıyla ve yanlarında belirgin uyarı işaretleri olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Taslak kurallar, Pekin'in bir dizi kural ve yasa çıkararak veri düzenlemesini sıkılaştırma çabasının ortasında geldi. En önemlisi, Çin, şirketlerin kullanıcı verilerini aşırı kullanımını dizginlemek amacıyla 2021 yılında kullanıcı gizliliğine odaklanan ilk yasası olan Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası'nı çıkardı. 

Kaynak: Haber 7

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