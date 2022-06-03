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Dünya Çin yine yaptı yapacağını: Güç dengelerini değiştirecek keşif!
Dünya

Çin yine yaptı yapacağını: Güç dengelerini değiştirecek keşif!

Çin’in 3 bin metre derinlikte iki milyon tonluk devasa bir uranyum rezervi keşfettiği açıklandı. Açıklanan rezev doğruysa bu miktar Çin’i, nükleer yakıt konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden olan en büyük rakibi Avustralya ile eşit düzeye getirecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 14:40:00 -
Çin yine yaptı yapacağını: Güç dengelerini değiştirecek keşif!

YENİ AKİT/ANKARA

Çin’in 3 bin metre derinlikte iki milyon tonluk devasa bir uranyum rezervi keşfettiği açıklandı. Açıklanan rezev doğruysa bu miktar Çin’i, nükleer yakıt konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden olan en büyük rakibi Avustralya ile eşit düzeye getirecek.

South China Morning Post gazetesi, Çin Ulusal Nükleer Şirketi’nin ülke toprağının derinliklerinde çok büyük uranyum madeni rezervlerinin keşfedildiğini yazdı. Tahminler, rezervin iki milyon ton kadar olduğu yönünde, bu mevcut stokların 10 katına denk düşüyor. Ayrıca bu miktar Çin’i, nükleer yakıt konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden olan en büyük rakibi Avustralya ile eşit düzeye getirecek.

ÇİN 150 NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ KURACAK

Şu anda Çin’in bu değerli yakıt kullanımının ancak üçte biri kendi madenlerinden elde edilebiliyor. İhtiyacın geri kalan miktarı Avustralya, Kazakistan ve Kanada gibi ülkelerden tedarik ediliyor. Dolayısıyla, böyle bir keşfin yapılmış olması ülke için çok önemli bir haber. Gerçekten de ülkede, nükleer yoldan elektrik temini için 150 yeni reaktörün inşa edileceği biliniyor.

DÜNYADA BUGÜNE KADAR BULUNAN EN DERİN REZERV

Öte yandan, Interesting Engineering'in işaret ettiği üzere, Çin’in söz konusu rezervi bulması yalnızca iyi bir jeostratejik haber olmakla kalmayıp bilim alanında da beklenmedik bir ilerleme potansiyeli oluşturuyor. Gerçekten de bu rezervin şimdiye değin görülmemiş bir derinlikte, 3 bin metre derinde keşfedilmiş olması, bu maddenin oluşma koşullarına ilişkin eldeki jeolojik bilgileri de altüst ediyor.

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