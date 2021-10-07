Çin yine şaşırttı! Tek hamlede dev tasarruf

Yeni Akit Ankara

Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin’in 23 kentinde yaşayan 13 milyon kişinin sürücü belgelerini dijital ortamda çıkardıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından düzenlenen bir basın toplantısında, 28 Çin kentinde yaşayan 13 milyondan fazla insanın birer dijital sürücü belgesi edindiği bilgisi paylaşıldı. Dijital sürücü belgesi çıkarılması işlemi, önce aralarında Beijing, Changchun ve Nanning kentlerinin de bulunduğu bir ilk 28 kent grubunda uygulamaya konuldu.

Her açıdan büyük kolaylık

Trafik kontrol daireleri tarafından tüm ülkede yürürlüğe konan bu reformlar, idari işlemleri basitleştirmeyi, yetkileri ve görevleri kolaylaştırmayı, kontrolleri iyileştirmeyi ve sürücü belgesi hizmetlerini güncelleştirmeyi hedefliyor. İlgili bakanlığın açıkladığında göre söz konusu reformlar, kişilere ve şirketlere yönelik hizmetlerin maliyetini 70 milyar yuandan (yaklaşık 10,8 milyar dolardan) fazla düşürülmesini de sağladı. Öte yandan bakanlık, ulusal bir çevrimiçi trafik kontrolü platformunun ve bir mobil uygulamanın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bunlar, 400 milyon kullanıcıya 31 adet internet servisi sunuyor. Toplamda 370 milyon araç sahibinin elektronik denetim belgesi elde ettiği ve 80 milyondan fazla insanın eyaletler arası hizmetlerden yararlanma olanağı sağladığı bilgisi verildi.