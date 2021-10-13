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Dünya

Çin yeni savaş makinesini tanıttı! ABD'ye karşı gövde gösterisi

Çin, Airshow China 2021 etkinliğinde birçok silahlı drone'u tanıtarak ABD'ye karşı gövde gösterisi yaptı. GJ-11 adlı drone düşman gemilerine tuzak kurabilecek kapasitede.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 02:13:00 -

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), insansız hava aracı (İHA) teknolojisini bir üst seviyeye çıkararak; kıtalararası uçuşlar yapabilen, uzaya yakın irtifalara uçabilen ve yoğun hava trafiğinin olduğu alanlarda bile yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayabilen drone'ları görücüye çıkardı.

Ancak etkinlikteki çoğu kişinin dikkatini GJ-11 gizli insansız hava aracı çekti. 2013'ten bu yana yapılan çalışmalarda bu İHA, tek bir turbofan motorla çalıştırılıyor ve 14 metre büyük bir kanat açıklığına sahip.

Gizli yetenekleri var

Drone'nun detayları büyük ölçüde bilinmemekle birlikte, aracın 4 bin km menzile, saatte bin kilometre maksimum hıza ve her şeyden önce gizli yeteneklere sahip olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte, ilk kez GJ-11 veya en azından prototipi etkinlikte sergilendi. İniş takımları arasında iki simetrik silah bölmesi bulunan GJ-11, her bir bölmede hassas güdümlü bombalar gibi dört mühimmat taşıyabiliyor.

Savaş gemilerine tuzak atıyor

Amfibi hücum gemilerinden uçma yeteneğine sahip olan GJ-11 dronları, hedefe daha yakın olduklarında, mühimmat ateşlemek yerine çeşitli tuzaklar yerleştirebiliyor.

GJ-11 her ne kadar büyük bir drone olsa da bir düşman gemisini tamamen yok etmek için yeterli ateş gücüne sahip değil. Bu nedenle drone, çeşitli tuzaklarla geminin kaynaklarını kısıtlayabiliyor.

GJ-11, sinyal bozucular veya yönlendirilmiş enerji silahları olabilecek bazı hava dalgalarını hedeflerine ışınlayabiliyor.

Henüz bu dev drone'un mevcut yeteneklerinin ne olduğu tam olarak belli değil, ancak Çin'in insansız hava araçlarına yönelik vizyonunun, ABD ordusunun geliştirmeyi planladığından çok farklı olmadığı görülüyor.

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