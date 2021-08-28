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Dünya Çin yeni bir nükleer tehdit olarak Rusya’yı geride mi bıkacak?
Dünya

Çin yeni bir nükleer tehdit olarak Rusya’yı geride mi bıkacak?

ABD'li üst düzey bir askeri yetkili, yoğun nükleer silahlanma içerisinde olan Çin'in, yakında Washington açısından en büyük nükleer tehdit' halini alacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:31:00 -
Çin yeni bir nükleer tehdit olarak Rusya’yı geride mi bıkacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir askeri yetkili, yoğun nükleer silahlanma içerisinde olan Çin'in, yakında Rusya'yı geride bırakarak ABD açısından en büyük nükleer tehdit' halini alacağını söyledi.

Ülkenin nükleer cephaneliğini denetlemek ve nükleer kodları saklamakla yükümlü olan ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Stratejik Kuvvetler Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bussiere, Çin'in nükleer yeteneklerini geliştirmesinin, asgari bir nükleer caydırıcılık sağlamak istediği yönündeki iddiasıyla artık uyumlu olamayacağını dile getirdi.

Bussiere, Pekin - Washington hattında yanlış iletişimi önleyecek mekanizmaların bulunmadığı uyarısında da bulundu.

Çevrimiçi düzenlenen bir forumda konuşan havacı Korgeneral Bussiere, "Çin'den gelen tehdit sayısının, şu anda Rusya kaynaklı tehditlerin sayısını aşacağı bir noktadayız. Bir geçiş noktası." ifadesini kullandı.

Kararın sadece Çin'in stoklanmış nükleer savaş başlıklarının sayısına değil, aynı zamanda "operasyonel olarak nasıl yerleştirildiğine" de dayanacağını söyledi.

Bussiere, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir geçiş noktası olacağına inanıyoruz." dedi.

ABD'li general, Rusya'dan farklı olarak, Washington'ın Pekin'le "olası bir yanlış anlama veya kafa karışıklığını gidermek" için herhangi bir anlaşması veya diyalog mekanizması bulunmadığını da aktardı.

General Bussiere'in değerlendirmesi, ABD'nin dış politikasını Çin'in büyüyen ekonomik ve askeri gücüne karşı koymak için Hint-Pasifik bölgesinde daha fazla aktif olmak adına yeniden bir düzenlemeye girdiği bir dönemde geldi.

Washington bu bağlamda Pasifik ülkeleri ile geleneksel ittifaklarını güçlendirme çabası içerisinde.

Düşünce kuruluşlarının uydu görüntülerine dayanan raporları, Çin'in nükleer füzeler için yüzlerce yeni silo inşa ettiğini gösteriyor.

Öte yandan Washington, Pekin'i nükleer silah müzakerelerine yanaşmamakla suçluyor.

Kaynak: Euronews

 

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