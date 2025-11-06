‘Çin yapay zekâ yarışını kazanacak!’: Nvidia CEO’sundan ABD’ye sert uyarı
Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in devlet destekleriyle yapay zekâ yarışında ABD’yi geçmek üzere olduğunu belirterek, “Batı’yı geri tutan karamsarlık ve aşırı düzenleme” uyarısında bulundu.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, Amerika Birleşik Devletleri’nin yapay zekâ alanında Çin’in gerisinde kalma riskine ilişkin uyarılarını sertleştirdi ve Doğu Asya ülkesinin yakında ABD’nin önüne geçebileceğini söyledi.
Huang, Çarşamba günü Financial Times’ın düzenlediği Yapay Zekânın Geleceği Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, “Çin yapay zekâ yarışını kazanacak” dedi.
Huang, FT'ye yaptığı açıklamada, Batıyı geri tutanın “sinyalcilik ve aşırı karamsarlık” olduğunu, rekabet edebilmek için “daha fazla iyimserliğe ihtiyaç duyulduğunu” belirtti.
ABD’nin farklı eyaletlerinde giderek artan yapay zekâ düzenlemelerine dikkat çeken Huang, çok fazla yeni kuralın inovasyonu boğabileceği uyarısında bulundu.
Buna karşılık Çin’de devletin enerji sübvansiyonları sayesinde yerli teknoloji şirketlerinin kendi ürettikleri yapay zekâ çiplerini çalıştırmasının daha ucuz olduğunu söyledi.