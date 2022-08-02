Çin vururuz demişti! Pelosi'nin tuhaf rotası olay oldu

Yeni Akit Ankara

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Çin’in büyük tepkisi ve tehdidine rağmen Tayvan’a gerçekleştireceği ziyaret bugün başlıyor. Pelosi’nin ziyareti Çin’in tehditleri ve ordusunu teyakkuza geçirmesi nedeniyle dünyada günün konusu haline gelirken, Çin korkusundan uzatılan rota da alay konusu oldu.

Tuhaf rota alay konusu oldu

Singapur, Maleyza, Endonezya Filipinler üzerinden Tayvan’a giden Pelosi’nin uçağı da büyük dikkatle izleniyor. Pelosi’nin uçuş rotasını “Flightradar” uygulaması üzerinden anlık yaklışık 300 bin kişi izlemeye alırken, sosyal medya kullanıcılarının ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’na hitaben “Yanlış rota izliyorsun”, “Tayvan’a gittiğinden emin misin?” gibi mesajlar gönderdiği dikkat çekti.

Çin Tayvan’ın karşısına yığınak yapıyor!

Tanker uçaklar eşliğinde 100 F-16 uçağı, üç Awaks erken uyarı uçağı ve uçak gemilerinin seferber olduğu ziyaret öncesinde, Çin’in de Tayvan’ın karşısındaki bölgeye çok sayıda zırhlı araç, füze sistemi ve çıkarma gemileri konuşlandırdığına ilişkin haberler gerginliği iyice artırmış durumda.