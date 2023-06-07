  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin ve Rusya'dan Japonya'ya "açık güç gösterisi"
Dünya

Çin ve Rusya'dan Japonya'ya "açık güç gösterisi"

Yeniakit Publisher
2023-06-07 08:29:00 -
Çin ve Rusya'dan Japonya'ya "açık güç gösterisi"

Japonya hükümeti, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, ülkeye yakın sularda ortak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait iki H-6 ve Rusya'ya ait iki Tu-95 tip uçak Japonya'ya yakın sularda ortak uçuş yaptı.

Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinden Doğu Çin Denizine doğru yapılan söz konusu ortak uçuşa karşı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçakları havalandı.

Bakanlık açıklamasında, Japonya'nın hava sahasının ihlal edilmediği ancak ortak uçuşun "açık güç gösterisi" şeklinde nitelendirildiği vurgulandı.

Söz konusu ortak uçuşa yönelik derin endişelerin, diplomatik yollar vasıtasıyla, Rusya ve Çin'e aktarıldığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da dün, 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Füze programlarını finanse edebilmek için Japonya'dan kripto para çaldılar
Füze programlarını finanse edebilmek için Japonya'dan kripto para çaldılar

Dünya

Füze programlarını finanse edebilmek için Japonya'dan kripto para çaldılar

Japonlar, Rusya'ya karşı yeni yasakları ilan etti! Japonya hemen bu yasaklamaları yapabilir
Japonlar, Rusya'ya karşı yeni yasakları ilan etti! Japonya hemen bu yasaklamaları yapabilir

Dünya

Japonlar, Rusya'ya karşı yeni yasakları ilan etti! Japonya hemen bu yasaklamaları yapabilir

Japonya'da Mawar Tayfunu alarmı
Japonya'da Mawar Tayfunu alarmı

Dünya

Japonya'da Mawar Tayfunu alarmı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Elbet sonunuz gelecek zalimler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23