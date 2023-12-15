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Dünya Çin ve Rus bombardıman uçaklarından dikkat çeken hareketlilik! Japonya yakınlarında uçtular
Dünya

Çin ve Rus bombardıman uçaklarından dikkat çeken hareketlilik! Japonya yakınlarında uçtular

Yeniakit Publisher
2023-12-15 07:19:00 -
Çin ve Rus bombardıman uçaklarından dikkat çeken hareketlilik! Japonya yakınlarında uçtular

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus bombardıman uçaklarının, Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, Çin'e ait 2 adet H-6 tipi ve Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçaklar, Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde ortak uçuş yaptı.

Açıklamada, uçakların, Doğu Çin Denizi yönüne doğru seyrettiği ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin (ASDF) önleme uçuşu için havalandığı kaydedildi.

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, Japonya ulusal hava sahasını ihlal etmediği aktarıldı.

Japonya hükümetinin, "ortak uçuşa yönelik taşıdığı derin endişelerin", Pekin ve Moskova yönetimlerine diplomatik yollarla iletildiği belirtildi.

Resmi Kyodo ajansı, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, en son Haziran 2023'te ortak uçuş yaptığını hatırlattı.
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