Çin ve Malezya Güney Çin Denizi istişare platformu kuracak

PEKİN (AA) - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Malezya ile Güney Çin Denizi meselesi ile buradaki ve barış ve istikrarı uygun şekilde ele almak konusunda taahhütlerinin olduğunu belirterek, "Taraflar, iki ülkenin denizle ilgili meselelere yönelik iş birliği ve diyaloğu geliştirmesi için yeni bir platform olarak deniz alanında ikili istişare mekanizması kurmak için anlaştı." dedi.

Bakan Vang, temaslarda bulunmak üzere Çin'e gelen Malezya Dışişleri Bakanı Datuk Seyfüddin Abdullah ile başkent Pekin'de bulunan Diaoyütai Devlet Konukevi'nde görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili görüşmede Malezya’da yeni hükümetin kurulmasından bu yana Çin ve Malezya ilişkilerinin olumlu anlamda geliştiğini kaydeden Vang, "Çin tarafı öteden beri Çin-Malezya ilişikilerine stratejik ve uzun vadeli perspektiften bakıyor, Malezya tarafıyla ikili kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirmeye, bölgedesel barış ve istikrarı birlikte korumaya, bölgesel kalkınma ve refahı teşvik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

"Mevcut uluslararası koşullarda istikrarsızlık ve belirsizlik faktörü artıyor." değerlendirmesinde bulunan Vang, iki ülkenin birlikte tek taraflılığa, korumacılığa ve zorba davranışlara karşı durması ve çok taraflılık sistemini ve uluslararası adaleti savunması gerektiğini vurguladı.

Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah da "Malezya’nın yeni hükümeti Çin ile ilişkilere çok büyük önem veriyor ve Çin tarafıyla samimi üst düzey temas kurmaya, pragmatik iş birliğini derinleştirmeye, ikili kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini yeni seviyeye çıkarmaya hazır.” ifadelerini kullandı.

Abdullah, Çin şirketlerinin Malezya’ya yatırım yapmasını ve Huawei gibi Çinli şirketlerle bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliğini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.



- Çin ve Malezya'dan Güney Çin Denizi diyalog platformu



Çin Dışişleri Bakanı Vang, Malezyalı mevkidaşıyla ikili görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi meselesi ve buradaki barış ve istikrarın uygun şekilde ele alınması konusunda taahhütlerinin olduğunu belirterek, "Taraflar, iki ülkenin denizle ilgili meselelere yönelik iş birliği ve diyaloğu geliştirmesi için yeni bir platform olarak deniz alanında ikili istişare mekanizması kurmak için anlaştı."dedi.

Son yıllarda Çin, Malezya ve Güney Çin Denizi bölgesindeki ülkelerin ortak çabalarıyla bölgenin tansiyonunun düştüğünü dile getiren Vang, "Farklılıkları müzakereyle uygun şekilde ele almaya, Güney Çin Denizi'nin barış ve istikrarını birlikte korumaya karar verdik." diye konuştu.

Abdullah da Güney Çin Denizi konusuda ortak diyalog platformu için "Memurlarımız detayları tartışacak ancak ben bunun bugünkü toplantının ve 45 yıllık diplomatik ilişkimizin önemli bir sonucu olduğunu düşünüyorum." dedi.



Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerine ev sahipliği yapan Güney Çin Denizi'nde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Ağustos 2017'de ASEAN üyesi Brunei, Malezya, Filipinler ve Vietnam, Çin ile bölgedeki gerilimin azaltılması için çerçevede anlaşmaya varılmasını kararlaştırmıştı.

- Çin'den ABD'ye Kuzey Kore ile müzakereler için çaba harcama çağrısı

Vang, diğer yandan Kuzey Kore'den son günlerde ABD ile tekrar diyaloğun başlaması noktasında olumlu sinyaller geldiğini belirterek, "Kuzey Kore ve ABD’nin bu ayın sonunda bir tarihte görüşmelere devam edeceğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerçek ilerleme için her iki tarafın birbirinin önemli endişelerini ele alması gerektiğini ifade eden Vang, "Eğer sadece diğer taraf için koşulan ön şartlar olursa veya diğer tarafı tek taraflı tavizler vermeye zorlamak için aşırı baskı kullanılmaya çalışılırsa, bu geçmişte işe yaramadı, şimdi veya gelecekte de işe yaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore’nin bu yıla kadar bazı olumlu adımlar attığını ve ABD’den orta yolda buluşmayı talep ettiğini dile getiren Vang, "ABD tarafının bu bağlamda somut önlemler almasını, durumu yatıştırmak ve diyaloğu teşvik etmek için çaba harcamasını umuyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, hafta içinde yaptığı açıklamada, Washington'ın Pyongyang için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla ülkesinin ABD ile nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu belirtmişti.