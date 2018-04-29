Çin vahşetinin yeni bölümü!

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Çin yönetiminin baskı politikaları ve işkence yöntemleri altında her geçen gün bir bir katledilen Uygur Türklerine karşı uygulanan vahşete bir yenisi daha eklendi. Gazetemizin daha önce yayınladığı haberlerde birçok kez dile getirdiği zulmün en son ve en acı örneği ise Türkiye’de yaşayan bir Uygur ailesinin başına geldi.

ZULÜM DEVAM EDİYOR

Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türklere her türlü vahşeti uygulayan ve kimsenin ses çıkaramadığı Çin, zulme devam ediyor. Bu zulmün en son ve en acı örneği ise Türkiye’de yaşayan bir Uygur ailesinin başına geldi.

ANNE İŞKENCEYLE ÖLDÜ

Doğu Türkistan’da yaşarken tedavi amacı ile Türkiye’ye gelen ve birkaç senedir Türkiye’de yaşayan bir çiftin bu esnada çocuk sahibi olmasının ardından sıkıntılar başladı. Çiftin ülkeye dönmesini emreden Çin yönetimi, bir yavru sahibi olan annenin memleketinden bir yakınının vefat haberini alarak Doğu Türkistan’a dönmesini fırsat bilerek anne M.A’yı tutukladı. Kurallara uymadığı gerekçesi ile tutuklanan annenin işkence sonucu vefat etmesinin ardından hastalanan bebek ise 7 aylıkken vefat etti.

BABA YOĞUN BAKIMDA

7 aylıkken vefat eden bebeğinin haberini alan ve Çin yönetiminin zulmüne maruz kalmamak adına Türkiye’de kalan baba E.A ise beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Çin yönetiminin son vahşetine maruz kalarak eşi ve 7 aylık bebeğini kaybeden babanın hayati tehlikesi devam ediyor. Müslüman Türklere karşı uyguladığı baskı yöntemleri ile vahşice yuvaları yıkan Çin yönetiminin uygulamalarına ise tüm dünya sessiz kalmaya devam ediyor.