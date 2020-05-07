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Dünya

Çin uzay istasyonuna mürettebat taşıyacak

Çin, inşa etmeyi planladığı uzay istasyonuna mürettebat taşıyacak olan roket ve uzay aracını test ettiğini açıkladı. Ay ve Mars'a insanlı araç göndermenin ilk adımı olduğu söylenen testlerin başarılı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 04:47:00 -
Çin uzay istasyonuna mürettebat taşıyacak

Çin, astronot taşıyacak olan 'Long March-5B' isimli roketinin, Ay ve Mars'a insanlı araç göndermenin ilk adımı olarak değerlendirilen ilk testlerinin başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı. İnşa edilecek 'Tiangong-3' isimli uzay istasyonunun faaliyete geçmesiyle birlikte Ay üzerinde bir üs kurmayı planlandığı, Ay'dan sonraki hedefin ise Mars olduğu belirtildi.

Uzunluğu 53.7 metre ve ağırlığı 849 ton olan 'Long March-5B' isimli roketin, uzaya 21 tondan fazla yük götürebileceği, uzay istasyonunun 'Tinahe' ismi verilen yaklaşık 20 tonluk çekirdek kapsülünü 2021 yılında Dünya yörüngesine taşıması planlandığı belirtildi.

Çin tarafından inşa edilecek 'Tiangong-3' isimli uzay istasyonunun sene sonunda inşasına başlanması ve 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

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