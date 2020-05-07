Çin uzay istasyonuna mürettebat taşıyacak

Çin, astronot taşıyacak olan 'Long March-5B' isimli roketinin, Ay ve Mars'a insanlı araç göndermenin ilk adımı olarak değerlendirilen ilk testlerinin başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı. İnşa edilecek 'Tiangong-3' isimli uzay istasyonunun faaliyete geçmesiyle birlikte Ay üzerinde bir üs kurmayı planlandığı, Ay'dan sonraki hedefin ise Mars olduğu belirtildi.

Uzunluğu 53.7 metre ve ağırlığı 849 ton olan 'Long March-5B' isimli roketin, uzaya 21 tondan fazla yük götürebileceği, uzay istasyonunun 'Tinahe' ismi verilen yaklaşık 20 tonluk çekirdek kapsülünü 2021 yılında Dünya yörüngesine taşıması planlandığı belirtildi.

Çin tarafından inşa edilecek 'Tiangong-3' isimli uzay istasyonunun sene sonunda inşasına başlanması ve 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.