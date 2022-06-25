Çin, Uygurları köle gibi çalıştırıyor

YAKUP SARIÇİÇEK

Komünist Çin’in Müslüman Uygur Türklerine yaptığı zulmü bu defa bir Yahudi insan hakları örgütü ortaya koydu. Jewish World Watch örgütü, Uygur Türklerinin Çin’de zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirket ve markaların veritabanını yayımladı. Veritabanındaki şirket veya markaların üretimde veya tedarik zincirinde zorla çalıştırmayla ne tür bağlantılarının olduğu açıklanıyor.

Küresel şirketlerin zorla çalıştırmaya nasıl suç ortağı olduğunu detaylandıran veri tabanı, 600’den fazla ulusal ve uluslararası şirketi ve bunların Uygurları zorla çalıştırmayla veya Doğu Türkistan’da uygulanan soykırımla ilgili bağlantılarını gün ışığına çıkarıyor.

İnsan hakları izleme örgütü sitesinden insanların kullandığı marka veya şirketin Uygurları zorla çalıştırıp çalıştırmadığını öğrenmeleri için bir arama seçeneği de sundu. İşte Uygur Türklerini köle gibi çalıştıran bazı büyük Çinli şirketler ya da Çin’de üretim yapan büyük markalar: BMW, genel müdür, Tesla, Volkswagen, Emerson, Innotech, Era Enerji, Tesla Enerji, Trina Güneş, Adidas, Antropoloji, Burberry, Lululemon, Nike, Coca Cola, Kraft, Nestle, Pepsi, Apple, Dell, Genel Elektrik, Google, Microsoft, Huawei, Xiaomi.

Çin, 2017’den itibaren Uygur Türklerini zorla toplama kamplarına alırken onları belirlediği yerlerde zorla çalıştırıp, sonrasında tekrar kampa alıyor.