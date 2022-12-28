Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan karantina açıklaması

Komisyon Başkan Yardımcısı Li Bin, salgın hastalığın özelliği, insan üzerindeki etkisi, salgın durum ve mücadele çalışmalarına dair koşulların karşılanması nedeniyle, salgının öneminin indirildiğini belirtti.

Li, “Son 3 yılda uygulanan sıkı yönetim sayesinde Çin, dünyanın birçok bölgesini etkileyen 5 dalga salgını atlattı ve patojenliği güçlü olan orjinal suş ve varyant suşların yayılmasını önledi, ağır vakalar ve ölüm azaltıldı, aşı ve ilaçların araştırma ve geliştirme çalışması, ayrıca tıbbi malzemelerin hazırlanmasına zaman kazandırıldı, halkın can güvenliği azami derecede korundu.” diye konuştu.

Salgın ve suşların varyantı durumuna göre Omicron’un küresel çapta yaygın olan bir suş haline geldiğini hatırlatan yetkili Li Bin, enfekte olanların sayısı fazla olmasına rağmen ağır vaka ve ölüm oranının düşük olduğuna dikkat çekti.

Li, Çin’de aşılanmanın çok yaygın ve halkın sağlık koruma bilincinin yüksek olduğunu söyledi. Üstelik, kademeli tıbbi tedavi sistemi, taban sağlık birimlerinin tedavi yeteneğinin artırılması, ağır vakalara yönelik yatak, ICU ve diğer cihazlarının hazırlanması, etkili ilaçların seçilmesi gibi tedbirler sayesinde Çin’deki salgın önleme ve kontrol gücü yükseliyor.

Li Bin, önümüzdeki günlerde vatandaşların sağlığının korunması ve ağır vakaların önlenmesine özen gösterileceğini açıkladı. Li, salgın yönetiminin gevşetilmesinin salgına göz yumularak gerekli tedbirlerin kaldırılacağı anlamına gelmediğini, aksine halkın ilaç ihtiyacını karşılamak, yaşlı ve çocuk gibi kritik grupları korumak, kırsal kesimlerdeki mücadele çalışmasını güçlendirmek için harekete geçtiklerini dile getirdi.