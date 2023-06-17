Suudi Arabistan'dan yeni beklenmedik karar: Onlarca ülkeden binlerce Müslümanı misafir edeceğini duyurdu
Suudi Arabistan: Şu ana kadar hac için bir milyondan fazla kişi geldi... Suudi Arabistan'la tüm imkanları hizmet vermek için kararı aldı! Güzel haber geldi: Suudi Arabistan, 90 ülkeden 1300 kişiyi Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud'un "özel konuğu" olarak misafir edeceğini duyurdu. Suudilerin ekonomisine ilişkin dikkat çeken adımlar atılıyor.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac için yurt dışından bir milyondan fazla kişinin geldiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Ziyaret İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Muhammed el-Bicavi, El-İhbariyye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bakanlığın kutsal toraklara hac ibadetini yerine getirmek amacıyla gelenlere hizmet verebilmek için tüm imkanları ve ekibiyle çalışmakta olduğunu belirtti.
Hac için gelenlere en iyi şekilde hizmet vermek için tüm maddi, teknolojik ve sivil imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bicavi, tüm sınır kapılarının hacıları kabul etmek için açıldığını ve hac için gelenleri ağırlamaya, giriş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaya yönelik en yüksek hazırlık seviyeleri ile donatıldığını aktardı.
Medine ve Mekke'deki tüm havaalanlarının, hac için gelenlere yönelik prosedürlerin güvenliğini sağlamak için tüm potansiyelleriyle çalıştığını aktaran Bicavi, şu ana kadar hac ibadetini gerçekleştirmek için yurt dışından bir milyondan fazla kişinin geldiğini söyledi.
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