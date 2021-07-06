  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa ülkesinden terör örgütüne skandal destek
Diyanet açıkladı! Bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'geçmiş olsun' mesajı
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya Çin tüm dünyaya resti çekti: İzin vermeyeceğiz
Dünya

Çin tüm dünyaya resti çekti: İzin vermeyeceğiz

Japonya'nın Tayvan hakkındaki açıklamalarına Çin'den cevap geldi. Japonya'nın kendileri için uyarılarını "tehlikeli" olarak nitelendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, hiçbir ülkenin Tayvan'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 19:35:00 -
Çin tüm dünyaya resti çekti: İzin vermeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakan Yardımcısı Aso Taro'nın Tayvan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Cao, "Tayvan'a hiçbir ülkenin hiçbir şekilde müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse Çin halkının ulusal egemenliğini korumaya yönelik kararlılığını, iradesini ve gücünü hafife almamalıdır" ifadesini kullandı.

Aso'nun açıklamalarının oldukça hatalı ve tehlikeli olduğunu vurgulayan Cao, bu durumun Çin ve Japonya arasındaki siyasi ilişkilere de zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'dan Tayvan çıkışı

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakan Yardımcısı Aso, bugün yaptığı açıklamada, Çin'in, Tayvan'ı işgal etmesi durumunda harekete geçebileceklerini kaydetmişti.

Aso, ülkesinin adımlarının Tayvan'da mevcut durumu tehdit seviyesine varabilecek büyük bir gelişme yaşanması halinde sürpriz olmayacağı ve bu durumda ABD ve Japonya'nın Tayvan'ı birlikte savunması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişimin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası konumu belirsiz hale gelmişti.

Tayvan'ın Çin'in toprağı olduğunu savunan Pekin, Tayvan Boğazı'nı da kendi karasuları içinde kabul ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay