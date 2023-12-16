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Dünya Çin, tüm dünyaya ilan etti: Zimbabve'ye onlaraca zırhlı araç, yüzlerce tüfekler ve tabancalar bağışı! Flaş gelişme
Dünya

Çin, tüm dünyaya ilan etti: Zimbabve'ye onlaraca zırhlı araç, yüzlerce tüfekler ve tabancalar bağışı! Flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-12-16 22:03:00 - 2023-12-16 22:33:45
Çin, tüm dünyaya ilan etti: Zimbabve'ye onlaraca zırhlı araç, yüzlerce tüfekler ve tabancalar bağışı! Flaş gelişme

Pakette yer alan ekipmanlar arasında zırhlı Zimbabve Başkanlık İletişim ekibi tarafından yayınlanan görüntülerde 8 adet Norinco WMA301 6×6 Anti-Tank Aracı, WZ..

Çin, Zimbabve’ye aralarında WMA301 6×6 Anti-Tank Aracı’nın da yer aldığı 28 milyon dolar tutarında bir askeri yardım paketi sevk etti.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabve’nin Çin’den çeşitli askeri ekipmanlar aldığını açıkladı. Yaklaşık 28 milyon dolarlık bağış, başkent Harare’nin 100 kilometre kuzeybatısındaki Zvimba’da bulunan Inkomo Mekanize Tugayı’nda Mnangagwa’ya takdim edildi.

Pakette yer alan ekipmanlar arasında zırhlı araçlar, personel taşıyıcılar, devriye botları, keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfekler ve tabancalar bulunuyor. Zimbabve Başkanlık İletişim ekibi tarafından yayınlanan görüntülerde 8 adet Norinco WMA301 6×6 Anti-Tank Aracı, WZ-551 Zırhlı Muharebe Aracı ve 6 adet kamyonu bulunduğu görüldü.

Ekipmanlar, Çin Büyükelçisi Zhou Ding tarafından teslim edildi.

Halihazırda Zimbabve Ordusu’nun envanteri, çoğunlukla Çin ve Rus/Sovyet üretimi savunma sanayii ürünlerine dayanıyor. Yaklaşık 20 milyon nüfusu bulunan Zimbabve’nin 30 milyara yakın gayri safi yurt için hasılası (GSYİH) bulunuyor.
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