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Teknoloji Çin, teknoloji test uydularını uzaya gönderdi
Teknoloji

Çin, teknoloji test uydularını uzaya gönderdi

Çin, teknoloji test uyduları Şiyan-12 01 ve 02'yi başarılı bir şekilde uzaya gönderdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 09:45:00 -
Çin, teknoloji test uydularını uzaya gönderdi

Son zamanlarda fırlattığı uydularla adından sıkça söz ettiren ve uzay yarışında yerini sağlamlaştıran Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Xinhua ajansının haberine göre uydular Çin, teknoloji test uyduları Şiyan-12 01 ve 02'yi başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

Söz konusu uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketiyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Teknolojiler test edilecek

Şiyan-12 uyduları, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, 25 Kasım'da fırlatılan Şiyan-11 uydusu katılmıştı.

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