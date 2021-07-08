Çin Suriye'deki etkinliğini artırıyor

Rusya, İran ve ABD'nin ardından Çin de Suriye topraklarında varlığını artırma eğiliminde.

2021 yılı başlarından bu yana Çin'in bölgeye olan ilgisi hızla artarken, Beşar Esed rejimi de Çin'e yönelik destek açıklamalarına hız verdi.

Bu kapsamda rejim, 27 Haziran'da Çin'in karşı karşıya kaldığı "koronavirüs" suçlamalarını eleştiren bir açıklama yayınladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de, Esed'i "seçim zaferinden" dolayı tebrik etti. Dünyada ciddi olarak eleştirilen ve siyasi ilişkileri sıfıra yaklaşan rejim için Çin'in bu tutumu oldukça önemli bir niteliğe sahipti.

Çin'den Esed rejimine destek

Jinping'in gönderdiği tebrik telgrafında şu ifadeler yer aldı:

"Çin; egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma hususunda Suriye'yi güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ve de Suriye'ye koronavirüsle mücadele konusunda, ülke ekonomisini yeniden canlandırmakta, ülke halkının hayatlarını geliştirmekte mümkün olan tüm yardımı sağlayacaktır."

Jinping'in mesajında, Çin-Suriye ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine de vurgu yapıldı.

Çin, rejimin Rusya ve İran ile birlikte en önemli destekçisi konumunda. Özellikle 2011 yılından bu yana Birleşmiş Milletler'de Suriye aleyhine alınacak birçok karar Çin'in de desteğiyle veto edildi.

Çin'in rejimle olan ilişkisi geliştirerek bölgede ticaretini artırmayı, aynı zamanda Doğu Akdeniz pazarlarına erişimini güçlendirmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Çin rejiminin, Suriye'de de "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında altyapı yatırımları yapmayı, bu yatırımlar üzerinden de siyasi bir etkinlik inşa etmeyi istediği tahmin ediliyor.