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Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye etti

Çin Donanmasının Sri Lanka’ya hediye ettiği savaş gemisi, başkent Colombo’daki limana ulaştı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:47
Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye etti

Çin Donanmasının Sri Lanka’ya hediye ettiği savaş gemisi, başkent Colombo’daki limana ulaştı.


Çin Donanmasının geçtiğimiz ay Sri Lanka’ya hediye ettiği 053H2G tipi fırkateyn, başkent Colombo’daki limana ulaştı. Hediye edilen savaş gemisi için Sri Lankalılar büyük bir karşılama töreni düzenledi. Törende konuşma yapan Sri Lanka Donanması Yardımcı Amirali Piyal De Silva Çin’e teşekkür ederek, Sri Lanka Donanmasının bu hediyeyi, iki ülkenin dostluğunun bir nişanesi olarak kabul ettiğini ifade etti. Amirali De Silva, bir ada ülkesi olarak ülkenin etrafını çevreleyen sularda halihazırda denizcilik sorunları yaşadıklarına dikkat çekti. Silva, uyuşturucu ticareti dahil bölgede çok sayıda yasa dışı faaliyet olduğunu söyleyerek, fırkateyn ile birlikte donanmanın gözetim kapasitesinin oldukça yükseldiğinin altını çizdi.


Çin Sri Lanka Büyükelçisi Çeng Şueyuan, Çin ve Sri Lanka’nın antik çağlardan beri arkadaş ve iyi komşu olduğunu hatırlattı. Çin hükumetinin ve halkının her zaman Sri Lankalı dostları için terörizm ve diğer suçlara karşı mücadelesinde destek olacağını belirtti.


Sri Lanka’nın yeni elde ettiği “P625” numaralı gemi bugüne kadar açık deniz devriyesinde, çevre gözleminde ve korsanlık karşıtı operasyonlarda kullanıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:47
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