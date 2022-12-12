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Dünya Çin, ''Şiyan'' sınıfı iki adet yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı! Binlerce dev şirketlere küresel güç...
Dünya

Çin, ''Şiyan'' sınıfı iki adet yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı! Binlerce dev şirketlere küresel güç...

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı 'Şiyan' sınıfı iki yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 18:21:00 - 2022-12-12 18:56:39
Çin, ''Şiyan'' sınıfı iki adet yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı! Binlerce dev şirketlere küresel güç...

Xinhua'nın haberine göre, Şiyan-20A ve Şiyan-20B uyduları, Long March-4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 454'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, aynı sınıftan Şiyan-20C uydusunu 29 Ekim'de fırlatmıştı.

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