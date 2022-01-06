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Yaşam Çin Seddi nerede? Çin Seddi kaç yılda yapıldı?
Yaşam

Çin Seddi nerede? Çin Seddi kaç yılda yapıldı?

Çin Seddi nerede ne zaman yapıldı? Pek çok kişi Çin Seddi'nin nerede olduğunu ne zaman yapıldığını araştırıyor. Peki, Çin Seddi ne zaman yapılmış?

Yeniakit Publisher
2022-01-06 20:42:00 -
Çin Seddi nerede? Çin Seddi kaç yılda yapıldı?

Çin Seddi’nin ne zaman kaçıncı yüzyılda yapıldığı merak ediliyor. Peki, Çin Seddi uzunluğu nedir?

Çin Seddi nerede? Çin Seddi kaç yılda yapıldı?

Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, Dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek devam eder.

Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 8851.8 kilometredir. Bugün ayakta duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir. Ancak asıl inşaat, MÖ 221 ile MS 608 yılları arasında yapılmıştır. Bir diğer arkeolojik araştırmaya göre tüm kollarıyla birlikte toplam 21.196 km uzunluğa sahiptir.

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