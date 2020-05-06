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Aktüel

Çin, Rusya’ya 158 milyon maske yolladı

Rusya Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin’den 158 milyon maske tedarik edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:37:22 -
Çin, Rusya’ya 158 milyon maske yolladı

Rusya Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin’den 158 milyon maske tedarik edildiği duyuruldu.


Rusya Federasyonu, korona virüsle mücadele döneminde halkı bilgilendirmek amacıyla açtığı özel internet sitesinde, Çin’den rekor sayıda tıbbi malzeme tedarik edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Çin’den 158 milyon maske, tıbbı personel için 1.9 milyon koruyucu kıyafet, hastalar için 1.6 milyon solunum cihazı tedarik edildi" ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ülkenin günlük maske kullanım sayısını 12 milyon olarak duyurmuştu. Rusya Federasyonu tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vaka sayısı 165 bin 929’a, can kaybı ise bin 537’ye yükseldi.

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