Çin, Rusya-Ukrayna savaşını fırsat bildi

YENİ AKİT ANKARA

İlgili karara değinen Çin Ticaret Bakanlığı’nın basın sözcüsü Shu Jueting, bugünkü olağan basın toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin Çin’den ithal edilen 352 çeşit ürüne uygulanan vergi muafiyetini uzatma kararı almasının ilgili ürünlere ilişkin normal ticarete katkısı olacağını vurguladı.

“Tek taraflı ek gümrük vergisi yararlı değil”

ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı ek gümrük vergisinin Çin’e, ABD’ye ve tüm dünyaya yararlı olmadığına dikkat çeken Shu, günümüzde enflasyonun sürekli yükseldiği, küresel ekonomik toparlanmanın zorluklarla karşı karşıya bulunduğu bir durumda, ABD’den iki ülkenin tüketicileri ve üreticilerinin temel çıkarlarından yola çıkarak Çin’e yönelik tüm ek gümrük vergisini kaldırıp ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin bir an önce normal yörüngeye dönmesini sağlamaya çağırdı.