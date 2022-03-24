  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çin, Rusya-Ukrayna savaşını fırsat bildi
Ekonomi

Çin, Rusya-Ukrayna savaşını fırsat bildi

Rusya-Ukrayna savaşını fırsata çevirmek isteyen Çin, ABD’den ödün koparmaya çalışıyor. Çin Ticaret Bakanlığı bugün ABD’ye bir an önce Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergisini kaldırma çağrısında bulundu. Biden yönetiminin dünkü açıklamasında, Çin’den ithal edilen 352 çeşit ürüne yönelik vergi muafiyetinin uzatılması kararı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:33:00 -
Çin, Rusya-Ukrayna savaşını fırsat bildi

YENİ AKİT  ANKARA

İlgili karara değinen Çin Ticaret Bakanlığı’nın basın sözcüsü Shu Jueting, bugünkü olağan basın toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin Çin’den ithal edilen 352 çeşit ürüne uygulanan vergi muafiyetini uzatma kararı almasının ilgili ürünlere ilişkin normal ticarete katkısı olacağını vurguladı.

“Tek taraflı ek gümrük vergisi yararlı değil”

ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı ek gümrük vergisinin Çin’e, ABD’ye ve tüm dünyaya yararlı olmadığına dikkat çeken Shu, günümüzde enflasyonun sürekli yükseldiği, küresel ekonomik toparlanmanın zorluklarla karşı karşıya bulunduğu bir durumda, ABD’den iki ülkenin tüketicileri ve üreticilerinin temel çıkarlarından yola çıkarak Çin’e yönelik tüm ek gümrük vergisini kaldırıp ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin bir an önce normal yörüngeye dönmesini sağlamaya çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay