“Çin pazarında durağanlık yaşanıyor”
Son yıllarda Türkiye açısından en önemli dış pazarın Çin haline geldiğini belirten Sevinç, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu ülkeye yapılan ihracatta durağanlık yaşandığını, salgın sürecinin sona ermesiyle ihracatın yeniden ivme kazanacağını söyledi.
Sevinç, ABD bademinin, Çin pazarında Türk fındığına rakip olmaya başladığını ifade ederek, “Şu anda ABD bademi, Türk fındığının yarı fiyatına. Bu durum da Türk fındığına karşı ABD bademini alternatif haline geliyor. Buna karşı kalite, verim ve fiyat açısından politikalar üretmeliyiz” dedi.