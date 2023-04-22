Çin otomobilleri dünyayı istila etmeye hazırlanıyor!

Dünyanın en büyük ticaret ülkesi, mallarını taşımak için dünyanın en büyük ticaret filosuna zaten sahip, ancak sektördeki kaynaklara göre, gelişmekte olan araç ihracatı alanındaki payını arttırmak isteyen Çin, ro-ro olarak bilinen özel bir gemi türünü filosuna katmaya hazırlanıyor.

Çin'in otomobil ihracatı son üç yılda patladı. 2022 yılında 3.11 milyon araba ihraç eden Çin'de bu sayı 2021'de 2 milyon, 2020'de ise 1 milyondu.

RO-RO GEMİLERİ FİLOYA EKLENİYOR

Sektörden kaynaklara göre, Çin'de roll on roll off (ro-ro) gemilerinin eksikliği, ihracat rakamının daha da yükselmesini engelliyor, hatta bazıları sorunu bir engel olarak tanımlıyor. Çin'in önde gelen bir araba nakliye şirketi olan COSCO Shipping Car Carriers'ın operasyon direktörü Zhang Zhanhao ,Global Times'a verdiği demeçte, "Çinli otomobil markalarının siparişleri var, ancak yeterli taşıma kapasitesi yok." açıklamasını yapmıştı.

Helling Shipping News'ta yer alan habere göre, Pazarın hızlı büyümesinden memnun olan Cosco / Zhang, şirketinin 2024'ün ikinci yarısında hizmete girmesi beklenen 24 yeni ro-ro gemisi sipariş ettiğini söyledi.

Sektör uzmanlarına göre, uluslararası ro-ro taşıma kapasitesi 2018'den bu yana nispeten değişmeden kalırken, bu dönemde Çin Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci araç ihracatçısı oldu.

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YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Çin'in otomobil ihracatı çılgınlığının devam etmesi bekleniyor. Bir endüstri kuruluşu olan Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin tahminine göre, Çin 2023'te otomobil ihracatında yüzde 20'lik bir artış görecek.

Birçoğu, Çin'in bu yıl Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olma şansının yüksek olduğunu düşünüyor.