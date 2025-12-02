Çin otomobil devi BYD, Mercedes ve BMW’yi bitirdi!
Çinli otomobil üreticisi BYD’nin Yangwang U8 modeli, sosyal medyada viral olan bir gösteriyle dikkat çekti.
Aracın üzerine dev bir palmiye ağacı düşmesine rağmen modelde en ufak bir hasar oluşmadı.
Video, özellikle güvenlik ve dayanıklılık testleri açısından otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı.
