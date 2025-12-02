  • İSTANBUL
Çin otomobil devi BYD, Mercedes ve BMW'yi bitirdi!
Sosyal Medya

Çin otomobil devi BYD, Mercedes ve BMW’yi bitirdi!

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Çinli otomobil üreticisi BYD’nin Yangwang U8 modeli, sosyal medyada viral olan bir gösteriyle dikkat çekti.

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Yangwang U8 modeli, sosyal medyada viral olan bir gösteriyle dikkat çekti.

Aracın üzerine dev bir palmiye ağacı düşmesine rağmen modelde en ufak bir hasar oluşmadı.

Video, özellikle güvenlik ve dayanıklılık testleri açısından otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı.

