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Dünya Çin ordusuna korkutan talimat: Savaşa hazır olun!
Dünya

Çin ordusuna korkutan talimat: Savaşa hazır olun!

Ülkesinde bir askeri üsse ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ‘Savaşa hazır olun’ çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 08:42:00 -
Çin ordusuna korkutan talimat: Savaşa hazır olun!

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Shenzhen Özel Ekonomik Bölgesi kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünde Guangdong eyaletine ziyaret gerçekleştirdi.  Chaozhou şehrindeki Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Piyadeleri'ni ziyaret eden Xi Jinping, askeri üsde dikkat çeken sözler sarfetti.

"Savaşa hazırlıklı olun"

Xi Jinping üsdeki askerlere yönelik "zihinlerini ve enerjilerini savaşa hazırlama" çağrısında bulundu. Xi Jinping, birlikleri "yüksek teyakkuz durumunu sürdürmeye" davet ederken "kati surette sadık, saf ve güvenilir" olunmasını istedi.

Askeri uzmanlar Çin devlet başkanının sözlerini Pekin’in çeşitli alanlarda "Herhangi bir olası askeri çatışmaya hazırlıklarını hızlandıracağına" dair bir işaret olarak değerlendirdi.

Dikkat çeken tatbikat

Diğer yandan Çin ordusu, Tayvan'ın işgalini prova eden bir tatbikat gerçekleştirdi.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV) kanalı tarafından yayınlanan tatbikat görüntülerinde, binlerce askerin havadan ve karadan füzeler ve insansız hava araçlarıyla bir adaya çıkarma yaptığı görüldü.

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