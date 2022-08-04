Çin ordusu Tayvan'ın doğusuna füze fırlattı!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Muharebe Komutanlığı Doğu Bölgesi sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi yaptığı açıklamada, "4 Ağustos öğleden sonra, PLA'nın Doğu Muharebe Komutanlığı Bölgesi'nin füze kuvvetleri, Tayvan'ın doğusundaki sulardaki birçok bölgeye nükleer olmayan füzeler ateşledi." dedi.

Yi, tüm füzelerin hedefleri tam isabetle vurduğunu bildirdi.

PLA Perşembe günü Tayvan çevresindeki altı bölgede büyük bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikatlar yerel saatle 12:00'de başladı ve 7 Ağustos günü öğlene kadar sürecek.

Tayvan Merkez Haber Ajansı, 6 tatbikat alanından 3'ünün, ada yönetiminin karasuları olarak kabul ettiği sularla örtüştüğünü belirtmişti.

PLA'nın tatbikatları hakkındaki açıklamaları, ABD Kongresi'nin alt kanadının sözcüsü Nancy Pelosi'nin uçağının Salı akşamı Taipei'nin Songshan havaalanına inişinden hemen sonra yapıldı.

Tatbikatlar "canlı ateşlemeyi" içerdiği için, Çinli yetkililer, sivil uçakların ve gemilerin ilgili altı bölgeye girişinin yasaklanması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Uzmanlara göre, bu son tatbikatlar, 1996-1997 Tayvan Boğazı krizi sırasındaki benzer tatbikatları ölçek olarak geride bırakacak. (İLKHA)