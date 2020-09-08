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Dünya Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar
Dünya

Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar

Çin ve Hindistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Çin ordusu Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki tartışmalı sınır olan Ladakh'ta sınırı geçtiğini ve bir Çin devriyesine uyarı ateşi açtığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:07:00 - 2020-09-08 16:08:55
Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığı Sözcüsü Cang Şuili, dün, Pangong Gölü’nün güney kıyısında Hindistan askerlerinin sınırı geçerek devriyedeki Çin askerlerine uyarı ateşi açtığını söyledi.

Olayı "ciddi bir askeri provokasyon" olarak nitelendiren Şuili, Hint askerlerinin söz konusu eylemiyle iki ülkenin mutabık kaldığı anlaşmaları ihlal ettiğini ifade etti.

Hindistan tarafından bu tip hareketleri durdurmasını isteyen Şuili, olayın soruşturulmasını ve söz konusu atışı yapan personelin cezalandırılmasını talep etti.

Hindistan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Çin'in iddiaları reddedildi. Yapılan açıklamada Çin birliklerinin Pangong Gölü’ndeki Hindistan'ın askeri noktalarına yaklaşmaya çalıştığı ve havaya ateş açtığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Çin’in bölgedeki gerilimi tırmandırmak için provokatif eylemlerini sürdürdüğü aktarıldı.

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Yorumlar

meşe

ABD HİNDİSTANI PAKİSTAN İLE ŞAVAŞTIRMAK İSTEDİ BAŞARILİ OLAMADI ,ŞİMDİDE ÇİNLE ŞAVAŞTIRMAK İSTİYOR,
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cengiz

yecüc,mecüc birbirine girmiş
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