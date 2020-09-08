Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığı Sözcüsü Cang Şuili, dün, Pangong Gölü’nün güney kıyısında Hindistan askerlerinin sınırı geçerek devriyedeki Çin askerlerine uyarı ateşi açtığını söyledi.

Olayı "ciddi bir askeri provokasyon" olarak nitelendiren Şuili, Hint askerlerinin söz konusu eylemiyle iki ülkenin mutabık kaldığı anlaşmaları ihlal ettiğini ifade etti.

Hindistan tarafından bu tip hareketleri durdurmasını isteyen Şuili, olayın soruşturulmasını ve söz konusu atışı yapan personelin cezalandırılmasını talep etti.

Hindistan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Çin'in iddiaları reddedildi. Yapılan açıklamada Çin birliklerinin Pangong Gölü’ndeki Hindistan'ın askeri noktalarına yaklaşmaya çalıştığı ve havaya ateş açtığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Çin’in bölgedeki gerilimi tırmandırmak için provokatif eylemlerini sürdürdüğü aktarıldı.