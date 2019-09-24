Çin Müslümanları zincire vurdu

Münübe Yılmaz

Müslümanları eğitim kampına aldığını iddia eden Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman mahkumların gözlerini bağlayarak zincire vurulmuş bir şekilde beklettiği görüntüler ortaya çıktı. War on Fear (Korkuyla Savaş) adlı kanalda yayımlanan görüntüler, başta Uluslararası insan hakları grupları olmak üzere pek çok kişi tarafından tepki çekti. Çin'in Uygur ve başka Müslüman azınlıkları gözaltında tuttuğu görüntülerde onlarca genç adamın gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde bir tren istasyonunda beklediği görülüyor. Saçları kısa bir şekilde kesilmiş ve çoğu mor yelek giydirilmiş Müslümanları siyah forma içindeki gardiyanlar izliyor. Birleşik Krallık'ın (BK) Yabancılar ve Milletler Topluluğu Ofisi'nden görüntüler ile ilgili yapılan açıklamada "Video son derece endişe uyandırıcı" yorumu yapılırken, Çin'in işkence yaptığı kampları eğitim kampı olarak tanıtmasının artık mümkün olmadığına dikkat çekildi. Çin'in mesleki eğitim sunan yatılı okullar olarak gösterdiği kampları, İnsan hakları yetkilileri kültürel soykırımın hedeflendiği toplama kampları olarak nitelendirmişti. Çin'in Müslümanları tuttuğu bu kamplarda, tutukluları domuz eti yemeye, siyasi şarkılar söylemeye zorlamanın yanında döverek, elektrik vererek işkence ettiği de iddia edilmişti.