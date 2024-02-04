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Ekonomi Çin, Mısır ve o ülkeye Menşeli BOPP film ithalatına böyle sözlerle soruşturma açıldı! Resmi Gazete'de
Ekonomi

Çin, Mısır ve o ülkeye Menşeli BOPP film ithalatına böyle sözlerle soruşturma açıldı! Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-02-04 16:49:00 -
Çin, Mısır ve o ülkeye Menşeli BOPP film ithalatına böyle sözlerle soruşturma açıldı! Resmi Gazete'de

Çin, Mısır ve Rusya şok oldu: menşeli çift yönlü gerdirilmiş polipropilen (BOPP) film ithalatına damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yerli üreticilerden yapılan başvuru üzerine, Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film için hesaplanan damping marjlarının, ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildi.

İnceleme sonucunda, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu belirlenirken, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla söz konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, Bakanlığın yayımlanan bir diğer tebliğle Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli "poliesterlerden" ürünü için uygulanan dampinge karşı önlemin süresinin 4 Ağustos 2024'te dolacağı ilan edildi.
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