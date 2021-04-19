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Ekonomi Çin Merkez Bankası'ndan kritik kripto para açıklaması
Ekonomi

Çin Merkez Bankası'ndan kritik kripto para açıklaması

Kripto para borsasında bugün yaşanan kayıplar sonrası Çin’den kritik açıklamalar geldi. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, yaptığı açıklamayla kripto paraların kullanılma amaçlarına değinirken kripto paralar hakkında düzenleme yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 00:53:00 -
Çin Merkez Bankası'ndan kritik kripto para açıklaması

Kripto paralar hakkında dünyanın farklı bölgelerinden olumlu ve olumsuz açıklamalar gelmeye devam ederken şimdi de Çin’den bir açıklama daha geldi. Çinli gazeteci Colin Wu’nun Twitter hesabından bildirdiğine göre Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, Bitcoin gibi kripto varlıkların yatırım aracı ya da alternatif yatırım olarak kullanılması gerektiğini belirtti.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo’nun bugün yaptığı açıklama, Çin’in kripto paralar hakkındaki görüşlerine yeni bir soluk getirmiş oldu. Li Bo’nun açıklamalarına göre yakında bu konuda düzenlemeler getirilebilir.

Çin, kripto paraları resmen tanıdı

Çin, kripto paraların yaygınlaştığı süreç boyunca bu yeni teknolojiye karşı çekimser bir tavır sergilemişti. Hükümet konuyla ilgili girişimde bulunmamakla beraber bu paraların kullanılması konusunda da pek destekleyici değildi. Ancak bugün Başkan Yardımcısı Bo tarafından yapılan açıklama duruma yeni bir soluk getirdi. Bo, açıklamasında Bitcoin gibi kripto varlıkların yatırım aracı ya da alternatif yatırım olarak kullanılması gerektiğini belirtti.

Çin’de kripto para düzenlemeleri yapılacak

Li Bo açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Kripto varlıklar bir yatırım seçeneğidir. Kendi başına bir para değil, yatırım ürünüdür. Çin, kripto paralar için getirilecek düzenleyici politikalar üzerinde çalışmalarını sürdürmekte.”

Bu açıklamaların aksine Çinli ekonomist Zhou Xiaochuan, kripto paraların ekonominin gerçek bir parçası olduğunu savunmuştu. Xiaochuan’a göre kripto paraların dolardan, yuandan ve eurodan farkı yoktu. 

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